Der Mittwoch glänzte erneut unter dem Schirm der Schnäppchenjäger, die im Handel zur Wochenmitte die Korrektur der starken Abwärtsbewegung am Montag fortsetzten. Nach der ersten Stabilisierung über 15.200 am Morgen fand am Markt ein schnelles Anlaufen der Vortageshochs statt. Zum Mittag standen wir bereits über 15.300 Punkten und hatten nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...