ABOUT YOU: meldet starkes Wachstum in Q1 2021/22 und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr Amadeus FiRe AG: erhöht Wachstumsprognose deutlich, das Vorkrisenniveau 2019 wurde bereits klar übertroffen. (dpa) ABB hat das forsche Wachstum aus dem ersten Quartal im zweiten noch beschleunigt. So erhöhten sich sowohl Umsatz als auch Reingewinn deutlich im zweistelligen Prozentbereich, der Gewinnim Vergleich gar überproportional.Givaudan: beschleunigt Wachstum im zweiten QuartalRoche: wächst im Halbjahr dank starker Diagnostic Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir ...

