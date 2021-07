UBM Development hat in München, im Stadtteil Moosach in der Pelkovenstraße ein 6.500 Quadratmeter großes Grundstück samt Bestandsgebäude erworben. Der ehemalige Firmensitz der Aufzugsfirma Gall + Heckelmann umfasst derzeit ein Bürogebäude mit einer vermietbaren Fläche von 5.800 Quadratmetern sowie zwei Lagerhallen, insgesamt rund 8.000 Quadratmeter Bestandsgelände. In München-Moosach besitzt UBM schon eine Liegenschaft in der Baubergerstraße, auf der gemeinsam mit der ARE Austrian Real Estate ein gemischt genutztes Quartier entstehen wird. Das Grundstück in der Pelkovenstraße liegt direkt an der U-Bahnstation "Olympia Einkaufszentrum" und ist damit optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden. Der ...

