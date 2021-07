Die aktuell längste Serie: Verbund mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 1.88%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Tagesgewinner war am Mittwoch RBI mit 2,47% auf 18,64 (106% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,22%) vor DO&CO mit 2,44% auf 67,10 (57% Vol.; 1W -2,75%) und Erste Group mit 2,33% auf 31,18 (115% Vol.; 1W 0,94%). Die Tagesverlierer: Rosenbauer mit -3,41% auf 51,00 (38% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,14%), CA Immo mit -2,88% auf 35,45 (1190% Vol.; 1W -3,80%), RHI Magnesita mit -2,13% auf 46,00 (54% Vol.; 1W -3,56%)Die höchsten Tagesumsätze hatten CA Immo (135,89 Mio.), Erste Group (50,65) und Verbund (36,66). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

