Die aktuell längste Serie: Slack mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.80%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch GFT Technologies mit 16,41% auf 26,25 (841% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,42%) vor JinkoSolar mit 9,56% auf 61,56 (116% Vol.; 1W 8,53%) und ADVA Optical Networking mit 7,15% auf 12,88 (223% Vol.; 1W 2,22%). Die Tagesverlierer: CA Immo mit -2,88% auf 35,45 (1190% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,80%), SAP mit -2,49% auf 118,46 (236% Vol.; 1W -6,72%), AT&S mit -1,32% auf 37,30 (106% Vol.; 1W -5,09%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Apple (21808,1 Mio.), Tesla (18286,97) und Amazon (16628,08). Umsatzausreisser ...

