Die Experten von IQAM Invest sind für die Entwicklung der Aktienmärkte positiv gestimmt. "Wir gehen davon aus, dass sich der aktuell beobachtbare Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Jahreshälfte verbreitert. Wir sehen zwei Positivszenarien mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von insgesamt mehr als 60 Prozent und zwei Negativszenarien mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von knapp 40 Prozent", so Thomas Steinberger, CIO, Geschäftsführer von IQAM Invest. Der entscheidende Schritt in der Umsetzung der Szenario-Analyse ist zuerst die Szenarien zu gewichten und dann eine optimierte Allokation zu bestimmen. Das Szenario "Überwindung der Pandemie" wird mit 38 Prozent als das wahrscheinlichste Szenario gesehen. In diesem Positivszenario ...

Den vollständigen Artikel lesen ...