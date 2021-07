Sydney Australien, 20. Juli 2021: Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX:RCE, FWB:R9Q), ein Entwickler von neuen Klassen von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen vom chinesischen Patentamt ein Patent für die Patentfamilie 3 "Antivirale Substanz und Behandlungsmethode bei Vireninfektionen" sowie ein zeitlich bis Februar 2037 befristetes Vermarktungs- und Herstellungsmonopol gewährt wurde.

Die erteilten Ansprüche beziehen sich auf RECCE 327 (R327) und die antivirale Formulierung RECCE 529 (R529), und hier insbesondere auf:

- die Zusammensetzung/Herstellungsmethode der RECCE-Antiinfektiva

- die Verwendung von R327 oder R529 zur Behandlung von Viren mit einer Lipidhülle oder einem Lipidmantel, wie z.B. SARS-CoV-2 und Coronaviren, Influenzaviren, HIV, Hepatitisviren, Ross-River-Viren sowie Herpesviren

- die orale, injizierende, inhalative und transdermale Dosisverabreichung von R327 oder R529

China gilt als einer der größten und einflussreichsten Pharmamärkte der Welt, mit einem Marktwert von rund 86,78 Milliarden US-Dollar1 , und liegt damit an dritter Stelle, hinter Japan, das den zweiten Platz belegt, und den Vereinigten Staaten als Spitzenreiter.

Es handelt sich hierbei um das dritte dem Unternehmen zugesprochene Patent für die Familie 3, nachdem erst vor kurzem ein Patent für Europa und Japan gewährt wurde. Die Anträge in anderen wichtigen internationalen Pharmamärkten befinden sich derzeit im fortgeschrittenen Stadium der unabhängigen Patentprüfung.

Chief Executive Officer James Graham erklärt: "Wir von Recce erweitern unser Portfolio von Rechten des geistigen Eigentums im Einklang mit unserer Geschäftsstrategie und der noch nie dagewesenen globalen Krise von Infektionskrankheiten, die vor uns liegt. Mit diesem neu gewährten Patent in einem der größten Pharmamärkte der Welt untermauern unsere Marktmonopole einmal mehr unsere einzigartigen Möglichkeiten bei einem beachtlichen Spektrum von bakteriellen und viralen Krankheitserregern."

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) ist Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Recces Kandidaten für Antiinfektiva sind einzigartig und bestehen aus den synthetischen Polymer-Antibiotika RECCE 327, RECCE 435 und RECCE 529 für virale Infektionen mit einem breiten Wirkungsspektrum und einzigartigen Wirkmechanismen gegen Hypermutationen bei Bakterien bzw. Viren.

Der patentierte Leitkandidat RECCE 327 als intravenöses Therapeutikum wird für die Behandlung von schwerwiegenden und potenziell lebensbedrohlichen Infektionen wie z.B. Sepsis, die von Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien und deren "Superbug"-Formen ausgelöst werden, entwickelt. Recces neuer Antibiotika-Wirkstoff RECCE 435 wurde für die orale Anwendung formuliert.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat RECCE 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft und im Zuge eines beschleunigten Verfahrens eine Zulassung erteilt sowie eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. Zusätzlich zu dieser Zulassung wurde RECCE 327 als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte 'Global New Antibiotics in Development Pipeline' der gemeinnützigen US-Organisation "The Pew Charitable Trusts" aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung und damit unmittelbar in der Lage, die ersten klinischen Studien am Menschen zu unterstützen. In seiner Antiinfektiva-Pipeline will Recce die einzigartigen Fähigkeiten der RECCE-Technologien für synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse nutzen.

1 https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-biggest-global-pharmaceutical-markets-in-the-world.html

