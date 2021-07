Heute im gabb: Um 11:05 liegt der ATX TR mit +1.40 Prozent im Plus bei 6915 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.52% auf 83.55 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.41% auf 33.96 Euro und DO&CO mit +2.24% auf 68.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15541 (+0.77%, Ultimo 2020: 13719). - Höchstes Tagesvolumen in der Börsegeschichte der CA Immo- Aktienturnier: VIG und S&T bringen sich in Stellung, Verbund und Addiko bleiben es- Seedmatch irritiert (mich) mit der Erste Aktie- PIR-News: UBM, Wienerberger, Pierer Mobility- Kurze zu Amag und bet-at-home.com- Unser Robot sagt: CA Immo, Marinomed, Uniqa und weitere Aktien auffällig; Georg Pölzl führt im CEO Ranking - We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Telekom ...

