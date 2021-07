Die Voquz Labs AG mit Sitz in Berlin hat am 19. Juli 2021 ein Antrag auf Einbeziehung aller 500.000 Stückaktien in den Dritten Markt (Vienna MTF) der Wiener Börse, Handelssegment "direct market plus", eingebracht. Wie schon berichtet, sollen die Aktien ab Montag den 26. Juli 2021 unter der ISIN DE000A3CSTW4, XETRA Kürzel VQLA, im Dritten Markt als Auktionstitel gehandelt werden. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit 40,00 Euro je Aktie beantragt. Die Gesellschaft gibt des Weiteren bekannt, dass der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2021 ermächtigt ist, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen ...

