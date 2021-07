10 % der Betriebe in Deutschland halten Tiere nach ökologischen Grundsätzen, 2010 waren es lediglich 6 % Umsätze mit Bio-Lebensmitteln lagen 2020 22,3 % höher als im Vorjahr Hersteller von ökologischen Lebensmitteln mit hohen Kursgewinnen 10 Prozent der Tierhaltungsbetriebe in Deutschland halten ihre Tiere nach ökologischen Grundsätzen, im Jahr 2010 waren es lediglich 6 Prozent. Die mit Bio-Lebensmitteln erzielten Umsätze klettern indes noch fulminanter nach oben - ein Trend, der auch an der Börse ...

