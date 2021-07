Der DAX setzt seine Erholung nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn weiter fort. Getrieben von guten Quartalszahlen kann der Standardwerte-Index am Vormittag rund 0,9% zulegen. Weitere Spannung verspricht indes der für den Nachmittag geplante Zinsentscheid der EZB. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) Die meisten Preisfestellungen auf dem Stuttgarter Börsenparkett finden am Donnerstag in den Papieren von BioNTech statt. Wie Medien übereinstimmend berichten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...