UBM Development hat in München, im Stadtteil Moosach in der Pelkovenstraße ein 6.500 Quadratmeter großes Grundstück samt Bestandsgebäude erworben. Der ehemalige Firmensitz der Aufzugsfirma Gall + Heckelmann umfasst derzeit ein Bürogebäude mit einer vermietbaren Fläche von 5.800 Quadratmetern sowie zwei Lagerhallen, insgesamt rund 8.000 Quadratmeter Bestandsgelände. Das Grundstück in der Pelkovenstraße liegt direkt an der U-Bahnstation "Olympia Einkaufszentrum" und ist damit optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden. Der nahe gelegene Olympiapark wiederum ist mit seinen 85 Hektar ein Naherholungsgebiet.UBM ( Akt. Indikation: 41,00 /41,50, 0,36%) Die Pierer Mobility AG und der osteuropäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...