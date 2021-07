Die Ankündigung von Christine Lagarde ließ Großes für die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank erwarten, Überraschungspotenzial für die Börse inklusive. Was dann kam, hatte allerdings weder das Potenzial, den Deutschen Aktienindex aus dem Takt zu bringen, noch die Anleger aus ihrer sommerlich ruhigen Stimmung zu reißen. Die EZB tritt in die Fußstapfen der Fed. Das wird auch beim Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik so sein. Wer also auf die nächsten Schritte der EZB wartet, ...

