Die Analysten von SRC Research erhöhen das Kursziel für UBM von 52,0 auf 53,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung. "Die Erweiterung der Pipeline mit einem weiteren attraktiven Projekt in München unterstreicht die solide Position des Unternehmens und stellt dar, wie die Gesellschaft von ihrer finanziellen Stärke profitieren und schnell auf sich ergebende Möglichkeiten reagieren kann", begründen die Analysten. Hinsichtlich der finanziellen Stärke konnte UBM mit den jüngsten Aktivitäten auf der Finanzierungsseite weiter ausbauen und die Analysten gehen davon aus, dass derzeit noch rund 400 Mio. Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen, was dem Unternehmen noch weiteren großen Spielraum für neue Projekte bietet, so ...

