Aktien: Biontech in Afrika - Aktie auf Rekordhoch

Anzeige / Werbung

Der Covid-19-Impfstoff von Biontech wird erstmals in Afrika direkt abgefüllt. Dort wird mit der südafrikanischen Biotechfirma Biovac zusammengearbeitet. Die Aktie profitiert und klettert auf ein frisches Rekordhoch.

Das Netzwerk von Biontech/Pfizer umfasst damit drei Kontinente sowie mehr als 20 Produktionsstätten. Die Vorbereitungen für die Aufnahme von Biovac in das Produktionsnetzwerk für den Impfstoff sollten sofort beginnen, bis Ende des Jahres könnte dann die Produktionsstätte in Kapstadt in die Lieferkette eingebunden werden. Erste Lieferungen sind für Anfang 2022 geplant.

Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.

Es wird davon ausgegangen, dass Biovac bei vollem Betriebsumfang mehr als 100 Millionen Impfdosen im Jahr fertigstellen kann. Das Unternehmen soll mit Abfüllen und Verpacken den letzten Herstellungsschritt für das Vakzin übernehmen. Dazu wird es die Verteilung innerhalb der Afrikanischen Union unterstützen, für die alle Dosen ausschließlich gedacht sind. Die Wirkstoffsubstanz für den Impfstoff soll Biovac aus Werken in Europa erhalten.

Biovac arbeitet mit Pfizer bereits seit 2015 beim Herstellen seines Pneumokokken-Impfstoffs Prevnar 13 zusammen, mit dem der US-Pharmakonzern im vergangenen Jahr soviel umsetzte wie mit keinem anderem Produkt. Pfizer prüfe weiterhin Möglichkeiten, um neue Partner in sein Liefernetzwerk aufzunehmen, so auch in Lateinamerika, um den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen weiter zu beschleunigen.

Biontech-Aktie mit Rekordflug

Die Aktie von Biontech hat in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt und ist auf ein Rekordhoch oberhalb von 280 Dollar gestiegen. Der MACD (Momentum) dreht auch wieder deutlich nach oben und stützt den rasanten Aufschwung. Der Widerstand bei 252 Dollar wurde deutlich übertroffen, eine Konsolidierung erscheint daher kurzfristig möglich.

Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031