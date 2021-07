Die neuen Systeme sind nicht nur sehr kompakt ausgelegt, sondern justieren sich auch weitestgehend selbst. Sie sollen in jeder Produktionsumgebung mit wenigen Handgriffen am Start sein. Im Vordergrund steht die einfache Integration in die Linie und die schnelle Umrüstbarkeit auf eine andere Linie. Technologisch basieren die Systeme auf dem Know-how des großen Bruders Profilcontrol 7, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...