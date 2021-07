Vietnam gilt als eine sozialistische Planwirtschaft. Dennoch konnte der FTSE Vietnam mit einem Plus von rund 21% in diesem Jahr besser abschneiden als der auf alle Schwellenländer ausgelegte FTSE Emerging Markets - der seit Jahresbeginn "nur" rund 7,5% fester notiert. In unserem Spezialeinblick erfahren Sie, warum manche Anleger für die vietnamesischen Aktien weiter optimistisch sind, wieso Vietnam Parallelen zum frühen China aufweist und was es mit Cashew-Nüssen auf sich hat. Begleiten Sie uns ...

