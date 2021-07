Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Nach einem schwachen Wochenstart schaffte der ATX auf Wochensicht doch noch ein zartes Plus von 0,1%. Zu Beginn der Woche bereitete den Anlegern die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante Sorgen. Gegeben wurden sowohl Öl- und Gaswerte als auch Aktien der Reise- und Freizeitindustrie. Am Donnerstag beruhigte die EZB die Märkte mit ihrem flexibleren Inflationsziel, das auf eine auf längere Zeit lockere Geldpolitik schließen lässt. Aus Österreich standen sehr positive Vorboten zur Berichtssaison im Fokus. So hoben Andritz, die Österreichische Post und Amag ihre Ausblicke für 2021 an. Das anhaltend starke Paketwachstum gekoppelt mit der Vollkonsolidierung der türkischen Aras Kargo sorgte bei der Österreichischen Post für eine Verdoppelung ...

