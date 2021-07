Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Eine starke zweite Wochenhälfte hilft dem ATX, mit einem zarten Plus aus der Woche zu gehen. Mehr noch, einige kurzfristige technische Indikatoren schaffen den Weg zurück in den positiven Bereich, sowie das Momentum, das nun wieder gedreht hat. Die seit Juni bestehende Konsolidierungsphase könnte nun zu Ende gehen, jedoch bildet nun der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage erwar- tungsgemäß den Widerstand, den es zu überwinden gilt. Die Stärke des kurzfristigen Abwärtstrends hat jedenfalls deutlich nachgelassen (siehe DMI). Für die nächste Woche sind wir vorsichtig optimistisch. Die Verluste von zu Beginn der Woche wurden rasch aufgeholt, was positive zu interpretieren ist, eine weitere Kursbewegung nach oben erscheint für uns am ...

