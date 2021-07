Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex notierte in der letzten Woche in EUR wenig verändert (-0,14%). Der S&P 500 stieg in EUR um +0,1%. Der eu- ropäische Leitindex Stoxx 600 gab um -0,5% nach. Der Nikkei verlor in EUR -2,7%. Der globale Schwellenländerindex notierte ebenfalls tiefer. Er gab in EUR um -2,6% nach. In der laufenden Berichtsaison haben die europäischen Unternehmen bisher sehr positive Umsatz- und Gewinnzahlen veröffentlicht.Knapp 10% der Firmen die im Stoxx 600 enthalten sind, haben bisher ihre Quartalsberichte veröffentlicht. 66% der Unternehmen haben Umsätze aus- gewiesen, die die Analystenerwartungen übertroffen haben. Bei den Gewin- nen war das bei 55% der Firmen der Fall. Den prozentuell höchsten Anteil an positiven Überraschungen ...

