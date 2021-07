Krytowährungen: Bitcoin explodiert wieder

Anzeige / Werbung Der Preis von Bitcoin erholte sich über das Wochenende und handelt zum ersten Mal seit Anfang Mai über seiner 50-Tagelinie. Der nächste entscheidenden Test steht nun an. Nach dem Sturz unter die 30.00er-Marke hat sich Bitcoin immer wieder leicht erholt, bevor er am Wochenende wieder seine gewohnte Dynamik gezeigt hat. Bitcoin ist in den letzten fünf Tagen um fast 20 Prozent gestiegen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der Wochenendgewinn brachte Bitcoin zum ersten Mal seit dem 9. Mai über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, , der knapp oberhalb von 34.000 Dollar liegt. Die größte Kryptowährung der Welt bekam letzte Woche einen Schub von einigen einflussreichen Namen, die positive Kommentare abgegeben haben: von Tesla-Chef Elon Musk, Twitter-CEO Jack Dorsey sowie von Cathie Wood von ARK Invest. Der Preis von Ethereum sah mit einem Gewinn von mehr als 8 Prozent auch einen satten Wochenendanstieg und ist in den letzten fünf Tagen um mehr als 17 Prozent gestiegen. Dogecoin stieg dagegen um bescheidenere 8 Prozent in den vergangenen 5 Tagen. Neuer Anlauf? Bitcoin ist im vergangenen Monat um 21 Prozent gestiegen und hat in diesem Jahr eine Performance von 30 Prozent geschafft. Dennoch ist die weltweit führende Kryptowährung mehr als 40 Prozent von ihrem Rekordhoch aus dem April entfernt. Ein neuer Anlauf auf das Rekordhoch bei knapp 65.000 Dollar erscheint möglich, doch zuerst muss der Seitwärtstrend der vergangenen Monaten durchbrochen werden. Die obere Begrenzung bei rund 42.000 Dollar ist der nächste Widerstand. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,DOGE~USD,ETH~USD,ETH~EUR

