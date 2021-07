BAWAG Group AG: Nettogewinn von 193 Mio. EUR, EPS 2,17 EUR und ROTCE von 13,2% im ersten Halbjahr 2021Energiedienst Holding AG: Gutes Halbjahr mit besserem operativem Ergebnis und deutlich gesteigertem EBITMeyer Burger prüft juristische Optionen, nachdem Oxford PV einseitige Beendigung der Kooperation angekündigt hatPhilips sieht ber. EBITA-Marge am unteren Ende der Spanne Roche will bis in fünf Jahren wirksames Antibiotikum haben (NZZ am Sonntag) Airbus Favorit für 3,5-Milliarden-Dollar Auftrag von Alitalia-Nachfolger (Corriere della Sera) BMW stoppt wegen Chipmangel Produktion in Regensburg Porsche - ex Dividende EUR 2,21 SAF-Holland schließt Prognoseanhebung nicht aus (Gespräch mit Finanzchefin BöZ) Siemens plant keinen weiteren Stellenabbau (SZ) Vonovia-Chef ...

