BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KPS AUF 5,50 (6,20) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN HEBT UNIPER AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 28,50 (17,50) EURGOLDMAN STARTET ABOUT YOU MIT 'BUY' - ZIEL 37 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 26 (24) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SUSE AUF 42 (43) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 21,80 (21,30) EUR - 'BUY'JPMORGAN STARTET ABOUT YOU MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 36 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 43,50 (36,50) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 115 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 565 (500) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 51 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 550 (480) EUR - 'UNDERPERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KONE AUF 63 (58) EUR - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...