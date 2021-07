Die Deutsche Wohnen-Aktie (DWNI.DE) legt am Montag um 2,29% auf 51,76 Euro zu und setzt die Erholung, die am Freitagvormittag eingeleitet wurde, fort. Am Freitag war der Kurs zum dritten Mal innerhalb von anderthalb Monaten unter das 23,6% Fibonacci-Retracement des im Mai gestarteten Aufwärtsimpulses gefallen. Diesmal fiel der Rückgang stärker aus, doch dies hielt die Bullen nicht von erneuten Käufen ab. Sollte das Allzeithoch, das am Mai bei 52,34 Euro ausgebildet wurde, überwunden werden, könnte ...

