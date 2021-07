CA Immo hat mit Baker Tilly einen 12-Jahres-Mietvertrag über rd. 4.500 m² Mietfläche auf drei Etagen in der Frankfurter Hochhausentwicklung ONE abgeschlossen. Das international agierende Unternehmen wird das Gebäude voraussichtlich zum 1. Juni 2022 beziehen. Mit dem Abschluss dieses Mietvertrages ist der ONE bereits zu rd. 55 % vorvermietet. Das Gesamtinvestment der CA Immo beläuft sich auf rd. 410 Mio. Euro.

