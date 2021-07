EURUSD steigt am Montag und konnte kurz nach Beginn der europäischen Kassasitzung fast die 1,18er-Marke testen - weniger als 1 Pip hat gefehlt. Seit der vergangenen Woche bewegt sich das Paar im 4-Stunden-Chart in einer Seitwärtsrange zwischen 1,1760 und 1,1820. Ob aus dem heutigen Erholungsversuch eine Trendumkehr resultiert, würde sich erst an der oberen Grenze entscheiden. Bis dahin bleibt der Abwärtstrend intakt bzw. könnte die Konsolidierung nur eine Verschnaufpause darstellen. Das Jahrestief, ...

