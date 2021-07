Porsche Automobil Holding -4.35% Tiedemann (TIEDE001): Dividendenausschüttung: 39,459 € --- Bilanz: 9,299 € (26.07. 11:12) >> mehr comments zu Porsche Automobil Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/porsche_automobil_holding Varta AG -1.19% JTsmartinvest (MEGATOSE): Die Aktie bleibt spannend! In den nächsten Tagen und Wochen sind wieder News zu erwarten.. Am 13.08. werden die Quartalszahlen gemeldet. Vielleicht gibt es dann wie in fast schon guter alter Tradition neben guten Zahlen eine Prognoseerhöhung für das laufende Jahr. Außerdem hat Daimler letzte Woche die neue Strategie "electric only" vorgestellt. Hier könnte Varta mit seinen Hochleistungsbatterien eine gewichtige Rolle spielen. Bei Porsche hat es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...