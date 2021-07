Absolute Loser erkennt man uA leicht daran, dass sie zwischen "Dein" und "mein" nicht wirklich unterscheiden wollen. Sie gönnen anderen keinen Erfolg ("hatte nur Glück") sondern neiden ihn stattdessen. Damit blockieren sie ihre Synapsen und lernen nichts daraus, weshalb sie sich selbst auch in Zukunft kein relevantes "mein" erwirtschaften und damit dann besitzen werden (self fulfilling prophecy). Sie suhlen sich stattdessen lieber bequem in ihrer selbstgewählten Opferrolle und schimpfen über das "Dein", das sich andere selbst erarbeitet haben, um sich ihre erbärmliche Unfähigkeit ihr Gehirn aktiv zu nutzen nicht selbst eingestehen zu müssen. Durch den Allflug von Jeff Bezos haben sich in den ...

