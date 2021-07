XB Systems und die Wiener Börse haben das Delisting-Datum des Unternehmens mit 17. September fixiert. Angesichts des jüngsten Deals der XB Systems AG mit der Investment Bank Boustead Securities und der Absicht so bald wie möglich an der Nasdaq zu notieren, wird XB Systems AG am Freitag, 17. September 2021, aus dem Vienna MTF dekotiert, teilt die Gesellschaft mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...