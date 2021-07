Im Herbst 2021 startet mit den Solids Regiodays in Karlsruhe am 6. Oktober und in Chemnitz am 30. November das neue kompakte Veranstaltungsformat des Messeveranstalters Easyfairs. Die eintägigen Branchentreffs bringen die Wertschöpfungskette der Schüttgut-Technik in industriestarke Regionen. Ausstellern und Besuchern bieten sich zwischen den turnusmäßigen Messeterminen in Dortmund Plattformen für planbare und sichere Live-Kontakte und den erwünschten persönlichen Austausch. Der große Zuspruch zeigt, dass alle diesen Schritt begrüßen. "Baden-Württemberg und Sachsen haben Fachmessen mit Hygiene-Konzepten ...

