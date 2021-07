Aktien: EMA gibt Moderna-Vakzine ab zwölf Jahren frei - Aktie am Rekordhoch

Anzeige / Werbung Moderna zieht mit Biontech gleich und darf in der EU Kinder gegen Corona impfen. Das ist nicht unumstritten, doch der Aktienkurs legt weiter zu und erreicht ein Rekordhoch. Der Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna kann jetzt auch in der EU für Jugendliche ab 12 Jahren verimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl die Zulassung für den Impfstoff des US-Biotechkonzerns zu erweitern, der in der EU bisher erst ab 18 Jahren eingesetzt werden darf. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der Nutzen des Impfstoffs im Kampf gegen Covid-19 soll die Risiken überwiegen. Die finale Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber als Formsache. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer darf in der EU bereits seit Ende Mai bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren eingesetzt werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ihn für Jugendliche aber zurzeit nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Sie begründet dies mit dem geringen Risiko einer schweren Erkrankung in dieser Altersgruppe. Der Einsatz bei 12- bis 17-Jährigen ohne Vorerkrankungen werde derzeit nicht allgemein empfohlen, sei aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz möglich, hatte die Stiko im Juni erklärt. Moderna-Aktie fällt nach Rekordhoch leicht zurück Die Aktie von Moderna ist nach der Meldung weiter gestiegen und hat bei rund 360 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Anschließend konsolidierte der Titel leicht, aber der MACD (Momentum) ist weiter positiv. Die Aktie hat also ein positives Momentum, die nächste Unterstützung ist oberhalb des Gaps (s. Ellipse) bei knapp 285 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

