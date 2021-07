Eigene Produkte hat das Unternehmen bislang noch nicht auf dem Markt. Daher stehen vor allem die Ausgaben und die verfügbaren Barmittel im Fokus.So verfügt Idorsia per Ende Juni über liquide Mittel in Höhe von 927 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Ausgaben nach den ersten sechs Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...