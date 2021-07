Von Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management: Entgegen der anfänglichen Erwartung eines ruhigen Sommers, dürfte die Volatilität an den Märkten in den kommenden Wochen deutlich zunehmen Die wirtschaftliche Erholung könnte sich als nicht stark genug erweisen, wie von den Märkten zunächst erwartet und bereits eingepreist wurde Die Märkte haben die potenziellen Auswirkungen der Delta-Variante unterschätzt Nach den erheblichen Kursverlusten an den Risikomärkten in jüngster Zeit und der anschließenden ...

