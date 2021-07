Heute im gabb: Um 10:38 liegt der ATX TR mit -0.86 Prozent im Minus bei 6959 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +2.05% auf 49.7 Euro, dahinter Palfinger mit +0.72% auf 35.05 Euro und Agrana mit -0.06% auf 17.89 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15481 ( -0.88%, Ultimo 2020: 13719). - Totes Rennen zwischen VST und S&T- PIR-News: Strabag, Porr, Andritz, Pierer Mobility, Cleen Energy, Research zu UBM- Kurze zu BKS Bank- Unser Robot sagt: Bawag über dem IPO-Kurs, Verbund klettert von Hoch zu Hoch- Zwei Börsen-Delistings in Wien- Börsegeschichte 27.7.: Extremes zu AT&S und VIG- Österreich-Depots. Voquz Labs bei dad.at requestet- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.17% vs. last gabb, +12.41% ytd, +73.00% ...

