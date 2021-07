++ Europäische Aktienmärkte handeln schwächer, aber nicht mehr auf ihren Tagestiefs ++ DE30 klettert wieder über den Bereich von 15.475 Punkten ++ Dürr hebt Prognose für das Gesamtjahr an ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag schwächer, nachdem es in Asien, insbesondere in China, einen weiteren Tag lang zu starken Verkäufen gekommen war. Die wichtigsten westeuropäischen Indizes handelten über 1% schwächer, konnten sich aber von ihren Tagestiefs erholen. Der russische Index kann als Outperformer angesehen werden, da er der einzige große europäische Index ist, der unverändert handelt. Quelle: xStation 5 Der DE30 brach zu Beginn des heutigen Handelstages in Europa stark ein. Es gelang dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...