Der EZB-Rat hat am 14. Juli 2021 das ESZB-Projekt "Digital Euro" beschlossen. Im Rahmen des Projekts wird in den nächsten zwei Jahren die mögliche Ausgestaltung eines digitalen Euro näher analysiert. Die Notenbanken des Eurosystems führten iim Vorfeld umfangreiche Voruntersuchungen für eine mögliche Etablierung eines digitalen Euro durch, die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) beteiligte sich mit einem technischen Team an zwei der vier Teilprojekte.

