Gleich zwei Delistings von Unternehmen kündigen sich an der Wiener Börse an. XB Systems notiert erst seit März in Wien und verabschiedet sich im September wieder, weil ein Listing an der Nasdaq erfolgen soll. Und die Signature AG ist seit November 2017 an der Wiener Börse gelistet und will im August ein Delisting. Grund: Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt seit geraumer Zeit nicht mehr über den Kapitalmarkt. Dem gegenüber sei der administrative und finanzielle Aufwand für das Listing in den letzten Jahren durch die permanente Ausweitung der regulatorischen Anforderungen kontinuierlich gestiegen. Dabei habe auch das tägliche Handelsvolumen der Aktie erheblich abgenommen.Signature AG ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%) (Der Input von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...