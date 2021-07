Zum Sommeranfang läuft das Apple-Geschäft üblicherweise eher ruhig - doch in diesem Jahr sorgen in der Pandemie auch Macs und iPads für gute Geschäfte. Zugleich ist auch die Geldmaschine iPhone nicht immun gegen die Lieferengpässe in der Branche. Apple hat im vergangenen Quartal so viel Geld wie früher nur im Weihnachtsgeschäft gemacht. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar hoch. Unterm Strich blieb ein Gewinn von gut 21,7 Milliarden Dollar (18,4 Mrd Euro) übrig - 93 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das laufende Vierteljahr stellte Apple erneut zweistelliges Wachstum in Aussicht - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...