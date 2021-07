von Harald Zwick - 28.07.2021, 08:30 Uhr Der aktuelle Aktienkursverlauf von Electronic Arts bildet eine Flaggenformation aus, deren obere Begrenzung das mehrmals getestete All Time High bildet. Ein Auflösen in Trendrichtung fällt mit der Überwindung des All Time Highs überein. Electronic Arts präsentiert am 4. August nach US-Börsenschluss die Zahlen für das Q1 2022. Die aktuelle Strategie kann mit Wachstum durch Zukäufe charakterisiert werden. So übernimmt der Computerspiele-Hersteller den Handygames-Spezialisten ...

