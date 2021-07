Wie verändert KI-basierte Robotik das Arbeitsumfeld? Und wie profitieren Beschäftigte davon? Die Plattform Lernende Systeme wirft in einem fiktiven Anwendungsszenario einen Blick in die Zukunft. Roboter, die heute Prozesse in der Fabrik automatisieren, übernehmen nur bestimmte, wiederkehrende Aufgaben, für die sie programmiert wurden. Sie sind deshalb vor allem für die Massenproduktion rentabel. Künftig können die Beschäftigten in der Montage lernende Maschinen selbst anleiten, und zwar für jene ...

