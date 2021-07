Auch für die Wiener Börse ging es gestern nach unten, das Minus für den ATX fiel mit 0,5% im Vergleich zu den großen europäischen Börsen relativ moderat aus. Auch am heimischen Markt kam Belastung von den schwachen Vorgaben aus China, für Unsicherheit an den dortigen Börsen sorgten die jüngsten regulierenden Eingriffe der Aufsichtsbehörden in die Finanzmärkte und einzelne Branchen, die am Nachmittag gemeldeten US-Wirtschaftsdaten wirkten sich hingegen nicht deutlich aus. Unternehmensnachrichten gab es nur vereinzelt, auch Analystenstimmen waren gestern Mangelware. Warburg Research erhöhte das Kursziel für UBM Development von 48,5 Euro auf 50,3 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung, damit reagierten die Analysten auf ...

