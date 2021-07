Porr erhält von der internationalen Ratingagentur ISS ESG ein "C+"-Rating und damit Prime Status. Damit ist die Porr eigenen Angaben zufolge das nachhaltigste Bauunternehmen in ihren Heimmärkten, insbesondere in Österreich und Deutschland. "Die Porr weist eine starke ESG-Bilanz auf. Diese Auszeichnung ist der beste Beweis dafür", so Porr CEO, Karl-Heinz Strauss. "Wir haben mit diesem Rating einen riesigen Sprung gemacht und sind dabei in unserer Branche und unseren Märkten führend". Prime-Unternehmen sind laut ISS führend im Bereich Nachhaltigkeit in ihrer Branche. Für die Bewertung wählt ISS im Rahmen des ESG Ratings mehr als 100 branchenspezifische Kriterien entlang der Säulen Environmental (E), ...

