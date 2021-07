Der Minenkonzern Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757) will den Aktionären eine Zwischendividende (ordentliche Dividende zzgl. Sonderdividende) in Höhe von 9,1 Mrd. US-Dollar oder umgerechnet 5,61 US-Dollar je Aktie ausschütten (Vorjahr: 1,55 US-Dollar). Die Auszahlung soll am 23. September 2021 erfolgen (Ex-Dividenden Tag ist der 12. August 2021). Rio Tinto zahlt die Dividende üblicherweise in 2 Tranchen, einer Zwischen- und einer ...

