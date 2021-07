Die Indizes an der Wall Street notieren vorbörslich leicht im Plus. Der Future auf die Technologiebörse Nasdaq kann sich weiter von den gestern Abend bei 14.774 Punkten ausgebildeten Wochentiefs erholen. Der Index gewinnt heute 0,42% an Wert und wird bei 14.935 Punkten gehandelt. Damit der Abwärtstrend im M30-Chart umgekehrt wird, müsste der Widerstand bei 14.950 Punkten und der darüber liegende 200er-EMA durchbrochen werden. Ohne eine nachhaltige Rückkehr besteht die Gefahr, dass die Verkäufer ...

