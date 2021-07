In unserer Analyse vom 23.07.21 Nokia: Weiter voll im Trend! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) berichtet. In den vergangenen Handelstagen zeigt das finnische Unternehmen jedoch leichte "Ermüdungserscheinungen". Wir würden deshalb jetzt potentielle Longpositionen knapp unter den Tiefs der letzten Börsenwoche im Bereich um 4,72 Euro absichern, sodaß aufgelaufene Kursgewinne nicht mehr in Gefahr geraten. ...

