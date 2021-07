Sanofi will zukünftig seine rezeptfreien Medikamente über Stada in 20 europäischen Ländern vertreiben. Zur Vereinbarung gehören etwa 50 etablierte Marken, die in den jeweiligen Gebieten verkauft werden. Stada wird im November 2021 mit dem Vertrieb der rezeptfreien Medikamente von Sanofi beginnen. Dazu zählen Marken wie Allegra und Bisolvon in Anwendungsgebieten wie Allergie, Husten und Erkältung, Dermatologie, Verdauungsstörungen sowie Schmerz, Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...