Er beteiligt sich an der auf Riechstoffe am Schönheitsmarkt spezialisierte Firma Next Beauty.Im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde habe sich Givaudan eine Beteiligung an der im Jahr 2018 gegründeten Next Beauty China mit Sitz in Schanghai gesichert, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Details etwa zu Umfang und Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...