Die Lenzing Gruppe hat im 1. Halbjahr ein vorläufiges Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 217,8 Mio Euro erreicht (nach 95,6 Mio. im 1. Halbjahr 2020). Der Vorstand hebt daher den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an und erwartet für 2021, dass das EBITDA mindestens auf einem Niveau von 360 Mio. Euro liegen wird (2020: 196,6 Mio. Euro, 2019: 326,9 Mio. Euro). Im Mai ging das Unternehmen noch von einem operativen Ergebnis "mindestens auf dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019" aus.Lenzing ( Akt. Indikation: 110,00 /110,60, 5,65%) Andritz erhielt von First Hydro Company, Großbritannien, einen Auftrag zur Lieferung von sechs neuen Kugelschiebern für das Pumpspeicherkraftwerk Dinorwig in Großbritannien. First Hydro Company ist zu 75 ...

