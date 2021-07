Neuer CFO für Valneva: Peter Buhler wurde zum Chief Financial Officer (CFO) und Vorstandsmitglied von Valneva ernannt. Derzeit ist er Chief Financial Officer des an der Nasdaq notierten Schweizer Diagnostikunternehmens Quotient. Um die Geschäftskontinuität und den Übergang zu gewährleisten, hat David Lawrence, amtierender CFO von Valneva, zugestimmt, Valneva bis Ende 2021 zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Peter innerhalb der nächsten sechs Monate zu Valneva wechselt. Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer von Valneva, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Peter zu Valneva kommt. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Finanz- und strategischen Management und vor allem seiner US/Nasdaq-Erfahrung wird er unser Management-Team hervorragend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...