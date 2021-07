Airbus verdoppelt Gewinnziel für 2021 - Frachtversion der A350 angekündigtAixtron wird noch optimistischer beim Auftragseingang Befesa erzielt Rekordergebnis mit 94 Mio. EUR EBITDA in H1, +70% im Vergleich zu 2020 Cancom verkauft britisches und irisches Geschäft an Telefonica und erzielt einen Buchgewinn von rund 225 Mio Euro Hamborner Reit: Stabile Geschäftsentwicklung und konsequente Umsetzung der angepassten UnternehmensstrategieHeidelbergcement hebt Gewinnziel für 2021 an Morphosys weitet Umsatz und operativen Verlust aus Nemetschek SE setzt hochprofitablen Wachstumskurs im Q2 2021 fort und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr q.beyond beteiligt sich am Self-Checkout-Spezialisten Snabble Schaltbau Holding: Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 untermauern profitablen ...

